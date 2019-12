La Dinamo batte Brindisi 77-83 ed è seconda in classifica

E' la 200esima vittoria del Banco di Sardegna in Serie A

Di: Redazione Sardegna Live

La Dinamo Sassari vince a Brindisi una importante sfida al vertice e vola al secondo posto in classifica centrando al contempo la duecentesima vittoria in Serie A. Il punteggio finale è di 83-77 per i biancoblu che in un primo quarto equilibrato provano subito a gestire il gioco. Le giocate di Jerrels e McLean garantiscono ai sassaresi un vantaggio di +4 al termine della prima frazione: 17-21.

Nel secondo quarto l'Happy Casa risponde con Ikangi e Zanelli che vanno a canestro da tre punti segnando un parziale di 10-0. Quando i pugliesi dominano sul 30-25, McLean e Vitali ribaltano ancora la situazione portando il Banco a +3. Si va poi al riposo in parità sul 39-39.

Brindisi vuole fare proprio il terzo quarto ma i sassaresi possono contare sulla forma di Evans che insieme a Jerrells porta i suoi a +5: 55-60.

Nell'ultima frazione un colpo dall'arco di Gentile e ancora Jerrells accrescono il vantaggio (+11) e Banks prende per mano i suoi per provare a rimontare. Con un parziale di 14-2 Brindisi passa a +2 (72-70). Vitali e Spissu sono lucidi e agguerriti e negli ultimi minuti, con l'aiuto di Bilan, grattano punto dopo punto. Il finale è 77-83.