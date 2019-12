Calcio e basket: le squadre più amate d'Italia. La Dinamo ha più tifosi del Cagliari

Secondo i dati di Stage-Up Ipsos la società sassarese è la decima con più supporter (30mila in più dei rossoblu)

Di: Redazione Sardegna Live

Le rilevazioni demoscopiche di StageUp-Ipsos dal 2006 disegnano la mappa del tifo dei massimi campionati dei principali sport praticati in Italia. Il calcio è ovviamente lo sport più amato con oltre 25 milioni di tifosi, seguono il basket 5,6 milioni e la pallavolo 4,4 milioni.

Interessanti i dati che emergono in merito alle principali società sarde, il Cagliari nel calcio e la Dinamo Sassari nel basket. Il Banco di Sardegna, secondo le rilevazioni, con i successi degli ultimi anni avrebbe attirato l'attenzione di un gran numero di appassionati tanto che conta 31mila tifosi in più dei rossoblu. La Dinamo è così al decimo posto in classifica fra le squadre più tifate del Paese con 551mila supporter contro i 520mila del Cagliari.

A guidare la classifica la Juventus con 8.725.000 di fan, seguita da Inter (3.976.000), Milan (3.868.000), Napoli (2.783.000 milioni), Roma (1.895.000) Olimpia Milano prima per la pallacanestro (1.385.000), Fiorentina (673.000), Lazio (606.000),Virtus Bologna (597.000) e poi, appnto, Dinamo e Cagliari. Ottimo il trend anche per la Auxilium Torino di Stefano Sardara, presidente anche della Dinamo, che precede la squadra calcistica della stessa città con 482.000 tifosi contro i 462.000 dei granata.