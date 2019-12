Non basta Evans, la Dinamo perde coi catalani del Manresa: 73-74

I sassaresi si portano a +12, poi sciupano tutto

Di: Redazione Sardegna Live

La Dinamo Sassari perde al PalaSerradimigni con i catalani del Manresa nella sfida in vetta del girone A di Champions League.

Gli spagnoli fanno propria una gara dominata per buona parte delle quattro frazioni dai sassaresi: il risultato finale è 73-74. Gli uomini del Poz riescono a portarsi anche sul +12 ma nei minuti finale gli spagnoli hanno la meglio compiendo un insperato sorpasso grazie agli acuti di Dulkys.

Dato negativo per il Banco di Sardegna le 18 palle perse, un trend resosi preoccupante soprattutto nell'ultimo quarto. Il solito Evans si distingue per qualità e quantità fra i padroni di casa, 24 punti e 10 rimbalzi per lui. Pierre e Jerrels piuttosto imprecisi, non sono quelli delle partite migliori.

Dopo la sconfitta di ieri la Dinamo scivola al terzo posto nel girone, alle spalle di Ankara e Manresa. 

L'appuntamento ora è per domenica 8 dicembre con la sfida di campionato a Brindisi.