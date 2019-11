Nainggolan eletto miglior giocatore di novembre della Serie A

Il centrocampista del Cagliari premiato dalla Lega: "la sua capacità di optare per la miglior scelta di gioco ha rasentato la perfezione"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Cagliari Calcio

E' stato assegnato al centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan il premio Mvp istituito, a partire da questa stagione sportiva, dalla Lega di Serie A. Il riconoscimento è rivolto al miglior calciatore di ogni mese del massimo campionato. A determinare la vittoria del leader del Cagliari le rilevazioni statistiche di Stats Perform, con l'ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports.

Tra le principali caratteristiche - si legge nel comunicato della Lega Serie A - che hanno permesso al numero 4 rossoblù di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati: la sua capacità di optare per la miglior scelta di gioco ha rasentato la perfezione (98%). Inoltre - accompagnata ad un'altissima efficienza nei passaggi chiave ad alta difficoltà (94%) - ha consentito di sfruttare al meglio le caratteristiche dei compagni, con il conseguente incremento dell'efficienza di squadra di circa il 2%; un'aggressività offensiva del 97%, che ha contribuito in maniera decisiva ad accelerare la manovra e le ripartenze, ed una difensiva del 96%, con indici elevati sia in termini di pressing sia di 1vs1 difensivo.

Ciò gli ha permesso di recuperare palla o di agevolare indirettamente la riconquista di squadra in oltre l'80% dei casi; il mix in termini di efficienza tattica e fisica (94%) lo rendono uno dei giocatori più performanti e completi di questo mese, con 2 reti messe a segno.