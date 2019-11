La Dinamo inciampa a Milano: con l'Olimpia è 90-78

I sassaresi più volte in vantaggio vengono superati nel finale di un'ottima prova

Di: Redazione Sardegna Live

Olimpia Milano-Dinamo Sassari va in scena al Mediolanum Forum di Assago con padroni di casa e ospiti che si danno battaglia a viso aperto già da subito. Micov realizza dalla lunetta dopo il canestro di Bilan, e Biligha schiaccia il 4-2 dopo 2:30. Pierre prima e Vitali dopo rispondono per il Banco di Sardegna ma Milano è pronta a reagire con Scola e con l’ala serba. Della Valle torna a giocare dopo l’infortunio, 4/4 ai liberi per lui e la Dinamo che risponde ancora con Pierre (2+1) e Vitali (17-14). A fine primo quarto il risultato è di 23-21.

Nel secondo quarto Pierre raggiunge la doppia cifra personale. Tarczewski risponde e poi Jerrells porta lo score sul 28-25 per gli ospiti con Scola che pareggia poco dopo. Mack dall’angolo infiamma il Forum, poi è Bilan ad accorciare impedendo all'Olimpia di creare il vuoto dietro di sé. Milano rimane avanti grazie anche ai rimbalzi di Tarczewski, poi per il Banco sale in cattedra Vitali che agguanta il pari. Rodriguez-Nedovic-Mack mettono a segno un 7-0 e si va al riposo sul 42-35.

Mack e Scola allungano il parziale di Milano, Pierre risponde e poi è duello Biligha-Bilan. Milano e Sassari rispondono colpo su colpo. Della Valle porta l’Olimpia in doppia cifra di vantaggio ma Vitali regala ai sassaresi una boccata d'ossigeno portando il Banco a -6. Anche Spissu dice la sua trovando la sua seconda tripla e al 26' è timeout per la panchina bianco-rossa sul 57-54. Di Pierre la bomba del sorpasso che vale il 59-62 ad un quarto dal termine.

Con i liberi è 10-0 per gli uomini del Poz, Nedovic poi sblocca l’attacco milanese. Mack e Rodriguez riportano l’Armani avanti di 5 punti. Jerrells e Pierre tengono a galla Sassari, ma il Chacho e Nedovic (due triple) portano i padroni di casa a +6 a 90 secondi dalla fine. Poi è Brooks a schiacciare chiudendo la gara: Milano batte Sassari 90-78.