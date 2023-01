Ranieri atteso a Elmas: striscioni di benvenuto ad accoglierlo

"Facci un miracolo", recita uno di questi. Da oggi il tecnico inizierà il suo percorso coi rossoblù

Di: Redazione Sardegna Live

Claudio Ranieri è atteso ad Elmas. L'allenatore romano inizierà a lavorare oggi con la squadra rossoblù, per preparare la sfida che fra 11 giorni vedrà la compagine sarda affrontare all'Unipol Domus il Como.

"Sir Claudio", così è stato rinominato in Inghilterra dopo la storica impresa alla guida del Leicester, è chiamato a reindirizzare la rotta del Cagliari, che nella prima parte di stagione ha faticato, e non poco, a trovare una chiara identità.

Adesso, con praticamente un girone intero da giocare, i tifosi chiedono a Ranieri "un miracolo", come scritto in uno striscione di benvenuto esposto in aeroporto. L'obiettivo è chiaro: riprendere in mano il timone e tornare subito a competere per la massima serie.