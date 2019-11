L'Italia asfalta l'Armenia: 9-1, anche Barella in gol

Per il centrocampista cagliaritano è la terza marcatura in azzurro

Di: Redazione Sardegna Live

La Nazionale di Roberto Mancini è sempre più nella storia azzurra e infrange record dopo record. Con il 9-1 all'Armenia (miglior risultato di sempre dopo il 9-0 agli Usa nel '48) sono 11 le vittorie consecutive (primato assoluto per la Nazionale italiana) e nuovo record di successi nell'anno solare (10). Non solo, non era mai successo che gli azzurri concludessero le qualificazioni europee a punteggio pieno: 10 vittorie in 10 gare.

Il tabellino delle marcature dice doppio Immobile (8', 33') e doppio Zaniolo (9', 64') e ancora Barella (29'), Romagnoli (73'), Jorginho (75'), Orsolini (77') e Chiesa (81').

Sempre più convincenti le prove in Nazionale di Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, sempre più al centro del progetto Inter, è ormai praticamente certo della convocazione agli Europei. Perno fondamentale anche del centrocampo del c.t. Mancini conta già 3 marcature in 12 partite. E non è l'unico isolano. Anche il siniscolese Salvatore Sirigu (in porta ieri) difficilmente verrà insidiato dalla concorrenza per la maglia di vice Donnarumma.