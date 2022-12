Morto Pelè. Addio, O Rey

In gravi condizioni da tempo, aveva 82 anni. Mondo del calcio in lutto

Di: Redazione Sardegna Live

Il mondo del calcio è in lutto: Pelé non ce l'ha fatta. Dopo diversi giorni in gravi condizioni è venuto a mancare quello che è considerato da tanti il più grande calciatore della storia. O Rei aveva 82 anni, a dare notizia della sua scomparsa è stata la figlia. Il campione brasiliano era in condizioni critiche da tempo a causa dell'aggravarsi della sua malattia.

Secondo quanto riferito dai medici a inizio settimana, il cancro contro cui il giocatore stava lottando era avanzato drammaticamente e il tre volte campione del mondo era stato sottoposto a "cure importanti" legate a "disfunzioni renali e cardiache". Tutta la famiglia aveva raggiunto nelle scorse ore l'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove l'ex numero 10 si trovava dalla fine di novembre. Anche Octavio e Gabriel, i due nipoti che Pelé ha avuto dalla figlia Sandra sono arrivati all'ospedale.

"Siamo ancora qui, nella lotta e nella fede. Ancora una notte insieme". Con queste parole la figlia Kely aveva accompagnato su Instagram una foto che la ritraeva abbracciata al padre nel eltto di ospedale.

O Rei ha segnato un'epoca: con la Seleçao ha segnato 77 gol in 92 partite, vincendo la Coppa del Mondo nel 1958, 1962, 1970).