Torres. Esonerato Alfonso Greco: il comunicato della società

Dopo una stagione e mezzo si separano le strade fra la società rossoblù e il tecnico romano

Di: Redazione Sardegna Live

La Torres saluta Alfonso Greco. I rapporti fra la società e il tecnico si interrompono dopo una stagione e mezzo, durante la quale i sassaresi hanno raggiunto importanti risultati, come la finale di Coppa Italia la scorsa stagione e il trionfo nella finale playoff, con conseguente ripescaggio in Serie C.

Decisiva la sconfitta con l'Entella. "Al tecnico, protagonista della risalita in terza serie del club - si legge nella nota del club -, va il ringraziamento per la professionalità dimostrata nei due anni alla guida della squadra sassarese".

"All'allenatore, reduce da un intero girone di andata (più una giornata) trascorso al timone della Torres va il più sincero ringraziamento per essere stato parte di questa storica e importante pagina di vita della società che ha ricollocato Sassari e il club fra i professionisti", prosegue.

"Al momento - fa sapere la società - gli allenamenti del gruppo saranno curati dello staff tecnico atletico della prima squadra. Ovviamente la società è sul mercato per trovare il sostituto più adatto cui affidare il compito di condurre in porto il viaggio in serie C stagione 2022/2023".

"Ad Alfonso Greco un forte in bocca al lupo da parte dell'intera società e di tutti i tesserati rossoblù per le sue fortune umane, professionali e un futuro sicuramente felice in panchina", conclude la nota.