Cagliari-Cosenza 2-0, i rossoblù chiudono l’anno con una vittoria

Apre il solito Lapadula, nel finale raddoppia Lella

Di: Marco Orrù

Un gol di Lapadula e uno di Lella, entrambi nella ripresa, permettono al Cagliari di battere il Cosenza e di andare alla sosta con un sorriso, dopo tanti bocconi amari ingoiati in questi mesi. Tanto ancora c’è da fare, anzi tantissimo, ma il nuovo corso che inizierà ufficialmente il 1 gennaio con l’arrivo di Ranieri si apre nel migliore dei modi.

LA CRONACA

Cagliari in campo guidato da Fabio Pisacane, che prende il posto in panchina di Roberto Muzzi, colpito da un problema fisico nell’immediata vigilia. In porta va Radunovic, Zappa e Barreca sulle fasce, Obert e la novità Dossena in mezzo alla difesa, Nandez-Makoumbou-Kourfalidis trio di centrocampo, Falco dietro la coppia Lapadula-Luvumbo in attacco.

Cagliari subito in avanti, al 2’ colpo di testa centrale di Zappa parato da Marson. Nei due minuti successivi arriva prima un tiro di Lapadula deviato in corner da un difensore calabrese e poi un tentativo di girata di Luvumbo finito di poco alto, grande avvio per i sardi! Al 6’ cross in mezzo per Lapadula che di testa non ci arriva ma un difensore cosentino devia verso la sua porta, Marson deve tuffarsi e respingere in calcio d’angolo. Al 20’ acuto di Falco che va in percussione centrale, sterza, calcia col sinistro e prende il palo dal limite! Al 39’ un tiro di Luvumbo è stoppato in area di rigore con il braccio da parte di un difensore avversario, ma l’arbitro concede il fallo di mano dello stesso Luvumbo. Dopo un silent-check col Var l’arbitro fa proseguire. Al 44’ arriva anche la prima conclusione nello specchio della porta del Cosenza ma il destro di Brescianini è ben parato a terra da Radunovic. Il primo tempo si chiude 0-0.

La ripresa si apre subito con uno spavento per la porta rossoblù, conclusione ravvicinata di Rispoli e autentico miracolo di Radunovic che sventa il pericolo. Al 52’ discesa di Luvumbo che mette in mezzo, destro di Lapadula e quasi sulla linea di porta è il terzino Martino a respingere. Sul calcio d’angolo successivo, Falco, come nel primo tempo, sterza e calcia col sinistro, respinge Marson. Al 65’ dentro Pavoletti per Luvumbo. E il Cagliari va in vantaggio prorpio dopo l’ingresso di Pavoletti: calcio d’angolo di Kourfalidis e colpo di testa vincente di Lapadula. Al 72’ dentro Lella e fuori Kourfalidis e fuori Falco con dentro Pereiro. Al 74’ è ancora Rispoli a rendersi pericoloso dalle parti della porta rossoblù, il suo sinistro però finisce sul fondo. Al 78’ cross di Nandez e colpo di testa alto di Pavoletti. All’82’ dentro Capradossi e Carboni, fuori Dossena e Barreca. Fuori anche l’ex Larrivey, con applausi del pubblico rossoblù, nel Cosenza. All’86’ il Cagliari raddoppia: Nandez recupera un pallone e lo serve in mezzo per Lapadula che a sua volta tocca dietro per Lella che la piazza all'angolino e batte Marson. È il gol che chiude la partita. Cinque minuti di recupero, ma il risultato non cambia più.

Foto Cagliari Calcio