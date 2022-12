Ufficiale. Ranieri è il nuovo allenatore del Cagliari

Ha firmato fino al 30 giugno 2025

Di: Redazione Sardegna Live

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Cagliari. L'ufficialità è arrivata tramite i canali social della società rossoblù.

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con Claudio Ranieri che dall'1 gennaio 2023 assumerà la guida tecnica della prima squadra: l’allenatore ha firmato un contratto che lo lega al Club rossoblù sino al 30 giugno 2025", si legge.

Per Ranieri si tratta di un ritorno, dopo la parentesi che lo vide protagonista dal 1988 al 1991, periodo nel quale vinse la Coppa Italia di Serie C e ottenne una doppia promozione consecutiva dalla C alla A e infine una salvezza da favola nel massimo campionato.