La Dinamo batte Reggio Emilia 100-81: secondo posto in classifica

Gioia e commozione al PalaSerradimigni che ricorda i Vigili del fuoco morti ad Alessandria cantando l'inno dei pompieri

Di: Redazione Sardegna Live

Al PalaSerradimigni torna in scena la gara che ormai è un classico del basket italiano: Dinamo Sassari - Grissin Bon Reggio Emilia. Cinquantesima panchina in A per coach Gianmarco Pozzecco. Gioia e commozione al palazzetto, dove il pubblico, dopo un minuto di silenzio, ricorda i Vigili del fuoco morti ad Alessandria cantando l'inno dei pompieri.

Il primo quarto di gioco si conclude con il punteggio di 30 a 26. Nelle fasi iniziali del primo tempo gli ospiti provano a gestire il gioco forzando il ritmo e portandosi in vantaggio. I sardi si fanno trovare pronti ribaltano presto la situazione e passando avanti grazie alle realizzazioni di Spissu, Bilan e Pierre che è top scorer al termine della prima frazione nella quale si registra una grande precisione al tiro per entrambe le compagini.

Al termine del secondo quarto il Banco è avanti per 51-42. Col passare dei minuti i ragazzi del Poz riescono a controllare le operazioni concludendo con successo sotto canestro. In gran forma McLean mentre gli avversari commettono invece qualche errore di troppo perdendo spesso palla.

Il terzo quarto conferma il trend positivo dei biancoblu che concludono la frazione sul punteggio 75-58. Fin dalle prime battute la Dinamo lascia a Reggio pochi spazi di manovra tenendo le distanze. La prestazione maiuscola di Bilan è testimoniata dai 15 punti messi a segno: top scorer insieme a Evans.

Nell'ultima frazione la Dinamo archivia la pratica Reggio chiudendo la sfida sul punteggio di 100-81 e raggiungendo il secondo posto in classifica. McLean, Evans e Pierre prendono per mano i propri compagni chiudendo al meglio l'8^ giornata di campionato.