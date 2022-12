Calcio: Giulini corteggia Ranieri. Si tratta su durata e ingaggio

L'annuncio potrebbe arrivare dopo il Cosenza

Di: Redazione sardegna Live

Sono ancora in corso le trattative per riportare Claudio Ranieri a Cagliari dopo l'esonero di Fabio Liverani. Il presidente del club sardo Tommaso Giulini sta curando personalmente i contatti, anche nella capitale, con il tecnico romano, che proprio a Cagliari iniziò la sua brillante carriera da allenatore portando i rossoblù dalla Serie C alla Serie A e conquistando un'insperata salvezza nella massima serie in tre fantastici anni tra il 1988 e il '91.

Si lavora per fare il punto sui dettagli contrattuali come la durata all'ingaggio. A guidare il Cagliari contro il Cosenza, lunedì 26, siederà in panchina Roberto Muzzi, tornato anche lui in Sardegna quest'anno con l'incarico di club manager. Se tutto filasse liscio, Ranieri potrebbe essere annunciato dopo il match.

Giusto in tempo per il mercato invernale nel corso del quale il Cagliari vorrebbe riuscire a dare in prestito chi ha giocato poco e prendere due-tre un centrale difensivo e forse due centrocampisti. Ma per individuare i profili ideali servono le indicazioni del nuovo mister.

La seconda scelta sarebbe Ballardini, in alternativa Iachini.