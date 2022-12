Cagliari: Liverani verso l’esonero, manca solo ufficialità

Per ora soluzione interna ma circolano i nomi di Ranieri e Iachini

Di: Redazione Sardegna Live

Fabio Liverani non sarà più l’allenatore del Cagliari. Manca soltanto l’ufficialità sulla scelta fatta dalla società rossoblu dopo la sconfitta con il Palermo.

Una decisione drastica ma inevitabile dopo i recenti risultati, presa per anticipare i tempi e cercare una scossa già dalla prossima gara casalinga, in programma contro il Cosenza nel giorno di Santo Stefano.

Domani la squadra ritorna in campo ad Assemini in vista della sfida di lunedì: il club aveva già previsto il ritiro sino a Natale. Sul nome del sostituto circolano i nomi di Ranieri e Iachini. Ma la decisione potrebbe essere presa durante la sosta: per la gara con il Cosenza si pensa a una soluzione interna.