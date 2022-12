Disastro Cagliari: giocatori in ritiro fino a Santo Stefano, e Liverani adesso rischia

I rossoblù 14esimi dopo la sconfitta col Palermo, la sesta in stagione

Di: Redazione Sardegna Live

Clima teso in casa Cagliari. I rossoblù, usciti sconfitti a Palermo, galleggiano adesso in una situazione di classifica preoccupante, con la squadra al quattordicesimo posto. Il ds Bonato ha annunciato il ritiro natalizio, da mercoledì fino alla gara col Cosenza a Santo Stefano.

Scricchiola anche la panchina di Liverani, forse all'ultima chiamata. "Abbiamo bisogno di compattarci, stare insieme e ragionare per poi prendere le decisioni", ha detto Bonato. Non è bastata, ieri, la reazione tardiva col gol di Pavoletti, la partita era già scivolata via.

Le prestazioni sono altalenanti e la squadra non trova continuità di risultati. Il bel gioco latita e la difesa continua a preoccupare. Per i rossoblù si prospetta una settimana complicata, ma allo stesso tempo decisiva per il futuro dei giocatori e dell'allenatore.