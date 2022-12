Gianfranco Zola ricorda Mihajlovic: "Sei stato unico"

"La tua autenticità e la tua passione un esempio. Sul campo il miglior specialista di punizioni"

Di: Redazione Sardegna Live

"La tua autenticità umana e la tua passione per il calcio resteranno sempre un esempio". Gianfranco Zola ricorda così Sinisa Mihajlovic, venuto a mancare dopo una lunga lotta contro il cancro. Uno choc per tutto il mondo calcistico e non solo.

Calciatore e uomo eccezionale, Mihajlovic ha conquistato tutti grazie al suo carisma e al suo animo battagliero. Sul campo un modello per tanti: "Sei stato un atleta unico: di tutti gli specialisti delle punizioni... il migliore", riconosce Zola, che in tema di calci piazzati aveva pochi eguali.

"Riposa in pace, Sinisa", conclude l'ex fantasista sardo.