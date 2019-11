Cagliari da sogno. Gianfranco Zola: “La posizione in classifica è ampiamente meritata”

"Radja Nainggolan ha portato carisma e fatto crescere anche i suoi compagni"

Di: Redazione Sardegna Live

"Il Cagliari sta facendo benissimo e la posizione in classifica è ampiamente meritata. Sta giocando bene e segna tanti gol". A parlare del terzo posto in classifica del Cagliari alla pari con la Lazio, dopo il pesante 5-2 rifilato alla Fiorentina è Gianfranco Zola.

"Il merito in primis va a Maran. E' un allenatore che tutti conoscono per le sue capacità: è bravissimo a organizzare le squadre e a dar loro solidità. Ma anche dal punto di vista della crescita dei giocatori ha fatto tantissimo" dice l'ex calciatore e allenatore sardo.

"Molto merito va dato anche a Radja Nainggolan che ha portato carisma e fatto crescere anche i suoi compagni. Vedi a esempio Joao Pedro, ma anche i centrocampisti che stanno facendo un grandissimo lavoro, in assenza di uno dei loro migliori giocatori come Pavoletti stanno rendendo in maniera straordinaria" conclude Gianfranco Zola.