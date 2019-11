Tortolì ospiterà il “2nd Mediterranean Karate Gran Prix”

L’evento si svolgerà l’11 e 12 settembre 2020

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà la città di Tortolì a ospitare l'11 e il 12 settembre 2020, il “2nd Mediterranean Karate Gran Prix”. La firma ufficiale sabato mattina presso la sala consiliare di via Mameli tra la Shotokan Karate Funakoshi di Tortolì che si occuperà di organizzare il grande evento e il fondatore della manifestazione Chris Galea, presidente della Mediterranean Karate Alliance.

A portare i saluti dell'Amministrazione Comunale che sposa l’importante iniziativa, i consiglieri Michela Iesu e Fabrizio Porrà.

“Si tratta di un campionato di carattere internazionale a cui parteciperanno 23 federazioni di paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Lo scorso anno si è svolto a Malta, il prossimo sarà qui da noi. Siamo entusiasti di avere l’onore di organizzare questo evento e consapevoli della grande responsabilità di questo progetto" ha detto il presidente dell’asd Giorgio Muntoni.

L’associazione infatti in qualità di hosting organizer si occuperà non solo di organizzare la competizione sportiva, accogliere atleti e ospiti, allo stesso tempo l’obiettivo è far conoscere il patrimonio naturalistico, culturale e l’ospitalità della nostra territorio.

“Ringraziamo l’Asd Shotokan Karate Funakoshi, per l’attività che da anni svolge nella nostra città promuovendo l’antichissima disciplina del karate, insegnando valori che vanno oltre lo sport ma che sono una vera e propria filosofia di vita, che si basa sul rispetto dell'avversario; e il presidente Galea per averci dato la possibilità di ospitare questo campionato. Siamo certi si svolgerà in un bel clima di sana competizione e sarà un’ottima vetrina per il territorio” ha affermato la consigliera con delega al Turismo e Spettacolo Michela Iesu.

L’amministrazione comunale offrirà tutto il supporto necessario per l'organizzazione. L'evento si volgerà presso il palazzetto sportivo dell'Ipsar in viale Santa Chiara.