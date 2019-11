Cagliari da sogno: straordinaria prova di orchestra diretta dal "maestro" Nainggolan

Per i suoi 75 anni Riva non avrebbe pensato a un regalo più commovente visto che un Cagliari così forte non c'era più' stato dai lontani tempi dello scudetto

Di: Redazione Sardegna Live

Il Cagliari sente il profumo di Europa e lo annusa strapazzando un'irriconoscibile Fiorentina con una straordinaria prova di orchestra diretta dal 'maestro' Nainggolan.

Una straordinaria prova di forza, sostanza, qualità. Dopo il sacco di Bergamo il Cagliari travolge pure la Fiorentina e legittima le sue aspirazioni di Europa.

La Viola si nasconde, si deprime e affoga di fronte a un centrocampo stellare con la qualità di Nandez, la corsa di Cigarini, la duttilità di Rog e la personalità straripante di Nainggolan, autore di un super gol e tre assist.

Simeone e Joao Pedro hanno fior di occasioni e le sfruttano, Non c'è mai partita: sul 5-0 i sardi tirano il fiato e una doppietta di Vlahovic indora la pillola, ma il Cagliari e' una realta, la Fiorentina senza Ribery sembra smarrita.