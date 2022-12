Cagliari-Parma 1-1, pareggio con qualche rimpianto

Un punto che non smuove più di tanto la classifica. Contro gli emiliani a segno Pavoletti

Di: Marco Orrù - foto Cagliari Calcio

Il Cagliari prosegue la striscia di pareggi (il quinto consecutivo) ma forse questo è quello che lascia maggiori rimpianti soprattutto per le occasioni sprecate nel secondo tempo, anche se c’è da dire che il Parma ne ha avute altrettante nel primo tempo e il gol di Pavoletti è un regalo del portiere gialloblù. I ragazzi di Liverani tra l’altro hanno protestato tanto per un fallo da rigore non ravvisato dall’arbitro quando si era sullo 0-0. Un punticino che non smuove più di tanto la classifica.

LA CRONACA

Mister Liverani cambia ancora. 4-3-1-2 con Radunovic in porta, Di Pardo e Barreca (out Carboni) sulle fasce, Obert (preferito ancora ad Altare) e Capradossi centrali, Viola regista, Nandez e Makoumbou ai lati (al posto dell’infortunato Rog), Kourfalidis confermato dietro le punte Lapadula e Pavoletti (e non Luvumbo).

Il Parma parte subito forte e con Vasquez dopo tre minuti fa vicinissimo al gol con un tiro di sinistro dopo aver scartato tre giocatori avversari, con Radunovic bravissimo a respingere in corner. Il Cagliari prova a rispondere ma sono troppi i lanci lunghi andati a vuoto per le due punte. Al 19’ il Parma passa in vantaggio: uno-due Vasquez-Man, sinistro del rumeno che entra in area e batte Radunovic. Dopo un consulto al Var, però, l’arbitro annulla la rete per un precedente fallo di mano di Man. Pericolo scampato. Al 25’ Viola perde palla, Vasquez fa partire il contropiede del Parma, la palla arriva a Man che però col sinistro dal limite calcia alto. Al 28’ arriva la prima occasione rossoblù: cross di Barreca dalla sinistra, colpo di testa forte di Nandez indirizzato al primo palo e grande parata di Chichizola in corner. Al 35’ vicino al vantaggio il Parma con Inglese che in rovesciata da posizione ravvicinata manda a lato di un soffio. Al 39’ altra grandissima occasione per i gialloblù con Inglese che con un gran movimento si libera del difensore a centro area, si gira e calcia a botta sicura ma Radunovic è miracoloso e respinge. Al 39’ Lapadula va giù in area dopo un contatto con Balogh, ma l’arbitro concede solo il calcio d’angolo, restano molti dubbi. Al 44’ il Parma va meritatamente in vantaggio: cross di Vazquez e colpo di testa vincente di Camara con Radunovic che si tuffa ma non ci arriva. Il primo tempo si chiude col Cagliari sotto 1-0.

Nella ripresa il Cagliari prova subito a reagire. Al 52’ cross al volo di Nandez, colpo di testa alto di Pavoletti. Al 55’ il Cagliari pareggia: Chichizola scivola al momento del rinvio, Pavoletti ne approfitta e segna il gol dell’1-1: un regalo del Parma. Al 57’ Lapadula praticamente in rovesciata per poco non beffa lo stesso portiere argentino che stavolta è attentissimo a respingere il tiro. Al 65’ dentro Deiola per Viola. Al 70’ ancora Lapadula con un tiro improvviso con Chichizola che stavolta è attento e respinge. Al 75’ altra occasione per il Cagliari con Pavoletti che fa la sponda di testa per Lapadula ma l’attaccante ex Pescara viene anticipato all’ultimo da Chichizola. All’80 dentro Luvumbo e fuori Nandez. Il Cagliari però ha perso l’abbrivio e anche un po’ di energia. Tre minuti di recupero. Dentro anche Lella per Kourfalidis ma il risultato non cambia più.