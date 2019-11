Cagliari, Maran: "A Bergamo a testa alta"

Di: Marco Orrù

Conferenza stampa alla vigilia dell'importantissimo match contro l'Atalanta per il tecnico del Cagliari Rolando Maran.

Ecco le sue parole. "Sono tutte gare importanti e certamente tra le più difficili della stagione, nel 2019 hanno perso pochissimo e stanno segnando di media due gol a partita. Dovremmo metterci il piglio e la mentalità giusta, dovremmo meritarci tutto sul campo. Sono tanti anni che giocano insieme loro, hanno fisicità, sono una realtà ormai consolidata".

Infortuni? Devo valutare in queste ultime ore, la squadra in generale sta bene ma qualcosa in vista di domani la devo vedere. Ceppitelli e Birsa non sono convocati.

Test di maturità? Ogni partita é sempre un test, questo è certamente un test impegnativo, ma ogni giorno è una verifica per noi, a partire dagli allenamenti. I risultati passano da quello che noi metteremo in campo. Andare a Bergamo arrivando con questa classifica é motivo d'orgoglio, ma domani dovremmo essere più bravi del solito.

Quanto è importante avere la panchina a lunga? Dev'essere un'opportunità per noi, spesso i cambi aggiungono e non tolgono e questo é molto importante. Rispetto all'anno scorso ci conosciamo meglio e c'è alle spalle un anno e mezzo di lavoro, questo è fondamentale.

Questione Var? Ha aiutato l'operato degli arbitri e il calcio ne ha tratto un giovamento enorme, ma è chiaro che quando rimane la discrezionalità qualche discussione rimane sempre. Bisogna tutti quanti rasserenare l'operato degli arbitri, c'è da migliorare ancora, ad esempio sui falli di mano.