La Dinamo vince a Cantù: 70-87, decisivi Bilan e Evans

Una vittoria netta per i ragazzi di Pozzecco

Di: Redazione Sardegna Live

La Dinamo vince e convince a Cantù. Un'affermazione grazie anche alle prestazione decisive di Miro Bilan e Dwayne Evans dopo le due sconfitte con Trieste in campionato e Ankara in Champions League. Il risultato di 70-87 in favore dei sassaresi è il frutto di un'ottima prova corale, con Spissu sempre più leader e gli acuti di Pierre, Vitali e Jerrels.

"Abbiamo giocato con grande energia e cattiveria agonistica - commenta il vice coach Giorgio Gerosa - quel che ci era mancato in parte nelle ultime partite - dice - ma in questo match cui tenevamo molto, abbiamo visto una bella reazione da parte della squadra".

"Abbiamo risollevato le percentuali da fuori e abbiamo perso meno palle del solito, volevamo giocare esattamente questa partita e ci siamo riusciti".

"Bilan ha giocato una gara dominante da tutti i punti di vista, Vitali è stato molto più presente in difesa e coinvolto in attacco, mettendosi al servizio degli altri - valuta Gerosa - ma tutti hanno portato il proprio mattoncino e hanno dato il suo contributo, siamo contenti perché vogliamo che sia protagonista la squadra e non il singolo".