Torino-Cagliari 1-1, pareggio e tanti rimpianti per i rossoblù

Ottima la prova di tutta la squadra

Di: Marco Orrù - Foto Cagliari Calcio

Un ottimo Cagliari pareggia 1-1 a Torino contro i granata e prosegue con la sua striscia positiva. Tuttavia, i rossoblù escono dall’Olimpico Grande Torino con qualche rimpianto, vista la mole di gioco effettuata e le occasioni mancate, prima e dopo il vantaggio di Nandez a metà primo tempo. Gli uomini di Mazzarri hanno avuto un sussulto a inizio ripresa, pareggiando con Zaza (quinto gol in carriera al Cagliari) ma Nainggolan e compagni non si sono fermati e hanno continuato ad attaccare, creando non pochi problemi a Sirigu.

Ottima la prova di tutta la squadra, Pisacane in gigante là dietro, Cigarini grande Professore, Nainggolan a tutto campo. Buoni anche gli innesti nella ripresa. Adesso i rossoblù sono attesi dalla sfida contro il Bologna in casa mercoledì nel turno infrasettimanale.