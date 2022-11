L'Italia si candida a ospitare Euro 2032

Ad annunciarlo è stata la Uefa: testa a testa con la Turchia per l'assegnazione

Di: Redazione Sardegna Live

L'Italia ha presentato ufficialmente la propria candidatura per ospitare i prossimi Europei 2032. È stata proprio la Uefa a confermare la presenza dell'Italia nella corsa alla manifestazione che si svolgerà tra 10 anni.

L'ultima volta che il nostro Paese ha ospitato un evento così prestigioso, se non si conta la parentesi itinerante di Euro 2020, era il 1990, quando in Italia si disputò la Coppa del mondo.

La FIGC ha concluso positivamente il processo di trasmissione dei documenti che compongono il Preliminary Bid Dossier relativo alla candidatura dopo la scadenza del 16 novembre. Sono 11 le città coinvolte in fase di candidatura: Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cagliari e Palermo. La redazione del Final Bid Dossier proseguirà nei prossimi mesi fino al 12 aprile 2023, data in cui verranno presentate alla UEFA, in via definitiva, le 10 città candidate. L’assegnazione dell’evento da parte del Comitato Esecutivo della UEFA è prevista nell'autunno del 2023.

A competere con la candidatura italiana sarà la Turchia, che si è proposta anche per il 2028. In questo caso dovrà vedersela con Inghilterra, Irlanda del Nord, Repubblica d'Irlanda, Scozia e Galles.