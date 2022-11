Cagliari-Pisa 1-1, i rossoblù non sanno più vincere

Terzo pareggio consecutivo, il secondo in casa e vittoria che manca da un mese

Di: Marco Orrù, foto Cagliari Calcio

Terzo pareggio consecutivo, il secondo in casa e vittoria che manca da un mese. Il Cagliari impatta 1-1 contro il Pisa all’Unipol Domus e prosegue nel suo momento zoppicante. Al gol di Morutan, su errore di Altare, risponde Lapadula. Le prime posizioni della classifica si allontanano ancora e prossima trasferta a Frosinone dopo la sosta.

LA CRONACA. Liverani sempre con il 4-3-3 ma ancora con interpreti diversi rispetto all’ultima partita: Radunovic in porta, Di Pardo e Carboni sulle fasce, Altare e Capradossi al centro, Viola regista con Rog e Deiola ai lati, Lapadula punta con Pereiro e Nandez alle spalle. Il Cagliari inizia bene, ma è il Pisa a passare in vantaggio dopo 13’ con Torregrossa, ma il gol dell’attaccante italo-venezuelano è viziato da fuorigioco. Al 18’ grande palla in mezzo di Viola per Lapadula che arriva scoordinato sulla palla e con la punta mette a lato, anche se pure in questo caso c’era posizione di offside dell’attaccante rossoblù. Al 24’ cross di Nandez e tiro al volo di Carboni parato con facilità da Livieri. Al 32’ Lapadula vince il duello con Barba, si invola verso la porta, ma si allunga la palla e Livieri arriva prima bloccando l’azione del numero 9 del Cagliari. Al 44’ altra discesa di Nandez sulla destra, cross in mezzo, arriva Deiola che di testa spedisce alto. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Dopo cinque minuti della ripresa il Pisa va in vantaggio: Altare sbaglia il retropassaggio su Radunovic, arriva Morutan che salta il portiere e deposita a porta vuota. Al 54’ il Cagliari va ad un passo dal pareggio su un auto-traversa di Torregrossa che nel tentativo di alleggerimento con un colpo di testa per poco non si fa gol da solo. Al 60’ fuori Rog, Altare e Pereiro, dentro Mancosu, Obert e Luvumbo. Al 67’ il Cagliari pareggia: cross di Luvumbo e colpo di testa vincente di Altare che batte Livieri e porta i rossoblù sull’1-1. Al 71’ bella azione del Cagliari, Luvumbo serve un assist d’oro per Viola che calcia con il sinistro e grande parata di Livieri. Al 75’ Mancosu da lontano calcia col portiere fuori dal porta ma Livieri recupera in tempo. Al 79’ fuori Viola e dentro Makoumbou. All’80’ Sibilli spaventa Radunovic con un sinistro da fuori se finisce fuori sfiorando l’incrocio dei pali. All’83’ fuori Di Pardo e dentro Zappa. All’85’ grandissima parata di Radunovic su un altrettanto bellissimo tiro al volo di Tourè, palla in calcio d’angolo. Quattro minuti di recupero, ma il risultato non cambia più.