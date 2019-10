Dinamo-Lietkabelis 79-78, inizia al meglio il cammino per l'Europa

Esordio in Champions League felice al PalaSerradimigni

Di: Redazione Sardegna Live, foto OA Sport

Esordio con vittoria per la Dinamo in Champions League. Non è stata impresa semplice per gli uomini di Pozzecco spuntarla sui lituani del Lietkabelis: 79-788 il risultato finale. Eppure, al PalaSerradimigni, i biancoblu hanno conquistato un successo prezioso. Vitale il lavoro svolto da Dyshawn Pierre, top scorer con 24 punti in totale e due su due dalla lunetta prima che gli avversari mancassero il canestro che poteva valere la vittoria lituana.

Questi i parziali: 21-21, 18-17, 19-19, 21-21.

Sassari adesso condivide il primo posto nel gruppo A con Strasburgo, Manresa e Turk Telekom. Il prossimo impegno europeo vedrà il Banco in trasferta contro Turk Telekom, il 23 ottobre.