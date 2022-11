Un punto con il Sudtirol per il Cagliari. Liverani: “Prendere gol così è una mazzata”

I rossoblu sono stati raggiunti nel finale

Di: Redazione Sardegna Live

Un 2-2 che lascia l'amaro in bocca a Fabio Liverani, che analizza così Sudtirol-Cagliari in sala stampa. “Siamo molto dispiaciuti perché una vittoria oggi ci avrebbe portati a tre punti dal terzo posto” ha dichiarato post partita.

“I ragazzi hanno fatto un ottimo secondo tempo, hanno creato, l'avevano ribaltata dopo un primo tempo meno positivo che per il Sudtirol si era messo al meglio con il vantaggio immediato, concedendo loro di difendersi e ripartire. Dispiace perché era arrivata la fine senza aver sofferto nulla, prendere gol così è una mazzata ma dovremo reagire subito e farci trovare pronti contro il Pisa. La nostra gente che è venuta qui a sostenerci meritava la vittoria, dispiace tanto non avergliela regalata”.

“Stiamo facendo un percorso di crescita, abbiamo finito la partita con tantissimi giovani in campo, questo è un aspetto che non va mai dimenticato – ha aggiunto Liverani – Nel secondo tempo abbiamo spinto e creato tante occasioni giocando bene a calcio senza concedere nulla, purtroppo un'azione rocambolesca ci ha puniti e ora commentiamo un pareggio sicuramente amaro. Ci manca quel pizzico di positività per far sì che gli episodi possano girare a favore, in queste cose bisogna migliorare”.