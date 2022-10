Giulini-Capozucca. Il perché della rottura: "Dopo sconfitta il ds ha contattato D'Aversa"

L'allontanamento definitivo dopo l'episodio "a cui avrebbe assistito anche Liverani"

Di: Redazione Sardegna Live

E' giunta al capolinea l'avventura di Stefano Capozucca a Cagliari. L'ormai ex ds rossoblù era in bilico da diverse settimane, dopo i deludenti risultati anche in serie cadetta. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la rottura definitiva con Giulini sarebbe avvenuta dopo la sconfitta del Cagliari ad Ascoli.

“Capozucca ha inviato alcuni messaggi a D’Aversa, uno dei suoi pupilli, chiedendogli lumi sulla partita appena vista, su pregi e difetti del Cagliari, come se lo volesse preparare in vista di un possibile arrivo in Sardegna”, spiega l'esperto di mercato.

“All’episodio avrebbe assistito Liverani e si è creata una situazione imbarazzante. Non si può certo dire che sia stata la causa scatenante del divorzio tra il direttore sportivo e il club, ma di sicuro quell’episodio ha dato un bel contributo”, conclude Pedullà.