Cagliari-Reggina 1-1, i rossoblù non vanno oltre il pareggio

All’Unipol Domus il Cagliari continua a non vincere e contro la Reggina è solo 1-1

Di: Marco Orrù, foto Cagliari Calcio

All’Unipol Domus il Cagliari continua a non vincere e contro la Reggina è solo 1-1. All’iniziale vantaggio illusorio di Lapadula dopo un minuto ha risposto Gagliolo a metà primo tempo. I rossoblù hanno provato a spingere, soprattutto nel secondo tempo ma senza grande costrutto e senza creare grandi occasioni da rete. Finisce quindi 1-1.

LA CRONACA. Il Cagliari si schiera con il solito 4-3-3 con in porta Radunovic, Di Pardo e Barreca sulle fasce, Altare e Capradossi coppia centrale, Rog e Nandez ai fianchi di Makoumbou in mezzo al campo e Millico-Luvumbo che agiscono alle spalle di Lapadula in attacco. Avvio scoppiettante del Cagliari che dopo 2 minuti va subito in vantaggio: calcio di punizione di Millico e colpo di testa vincente di Lapadula. Risponde subito la Reggina con un tiro di Hernani da fuori respinto in corner da Radunovic. Al 21’ si fa vedere Millico con un destro a giro finito di poco a lato. Al 24’ la Reggina pareggia: calcio d’angolo e colpo di testa di Gagliolo che salta indisturbato e batte così Radunovic. Al 36’ la Reggina va vicina al raddoppio: cross di Canotto, Menez liscia la palla ma arriva Rivas che calcia a botta sicura, miracolo di Di Pardo che in scivolata devia la palla in corner. Al 45’ botta da fuori di Fabbian, palla alta.

All’intervallo resta negli spogliatoi Makoumbou e entra Viola. Dopo dieci minuti fuori anche Millico e dentro Deiola. In mezzo alle due sostituzioni un tiro di Millico alto e una buona combinazione Menez-Fabbian col tiro del centrocampista italiano deviato in calcio d’angolo. Al 57’ discesa di Luvumbo e tiro alto, con deviazione in corner. Dal successivo angolo batte Viola, Rog sfiora di testa e la palla va in fallo laterale. Al 62’ Rog lancia in profondità Luvumbo, esce Ravaglia che prende la palla prima di travolgere l’angolano e l’azione sfuma; proteste rossoblù ma non c’è nulla. Al 70’ Capradossi ha la palla del vantaggio ma in girata solo a centro area conclude alto. Al 78’ Luvumbo ha un’occasione in area di rigore ma tergiversa troppo e perde l’attimo vincente. Un minuto dopo fuori Barreca e dentro Carboni. All’84’ l’ultimo entrato mette un cross al centro, Altare di testa, Ravaglia para. All’85’ gli ultimi cambi in casa Cagliari con Obert e Pereiro in campo al posto di Altare e Rog. Tre minuti di recupero ma il risultato non cambia più.