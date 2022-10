Cagliari: licenziato il direttore sportivo Capozucca

Nota ufficiale del club rossoblu dopo la sconfitta per 2-1 ad Ascoli

Di: Redazione Sardegna Live

“Il Cagliari Calcio comunica di avere sollevato Stefano Capozucca dal ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra. Il Club ringrazia il Direttore Capozucca per quanto fatto nel corso degli anni vissuti in Sardegna, augurandogli il meglio per il futuro professionale”. Con questa nota ufficiale la società rossoblu conferma una notizia che circolava già da questa mattina.

La decisione arriva dopo il ko per 2-1 sul campo dell'Ascoli. Capozucca, già direttore sportivo del Cagliari tra il 2015 e il 2017, era tornato nel 2021 per sostituire Pierluigi Carta.