Roma-Cagliari 1-1. Pareggio tra le polemiche, ma è un punto d'oro

Ecco com'è andata

Di: Marco Orrù, fotografia Cagliari Calcio

Partita incredibile all' olimpico di Roma tra Cagliari e Roma, match che finisce 1-1 dopo varie polemiche dei giallorossi per un gol annullato nel finale a Kalinic. I rossoblù si erano portati in vantaggio al 26’ grazie ad un rigore trasformato da Joao Pedro, penalty concesso per un fallo di braccio di Mancini e concesso col Var. Il pareggio della Roma nemmeno cinque minuti dopo con un autogol di Ceppitelli. Nella ripresa il Cagliari subisce l’iniziativa della Roma, ma i ragazzi di Maran tengono fino all’ultimo. Al 90’, come detto, gol di Kalinic, ma il croato spinge Pisacane contro Olsen segnando indisturbato. L’arbitro annulla. C’è apprensione per le condizioni di Pisacane, uscito in barella e col collare per il colpo presi. Alla fine, però, il Cagliari esce imbattuto anche da Roma.

LA CRONACA

Mister Maran propone Nainggolan trequartista con Joao Pedro e Simeone davanti. Cigarini in regia. La Roma è guidata come al solito da Dzeko.

La prima occasione è per Zaniolo all'8, ma la sua girata è ben parata da Olsen. Il Cagliari risponde con un contropiede di Nandez, ma l’uruguaiano non trova nessuno al centro. Al 23’ episodio Var in area della Roma, con Mancini che colpisce la palla col braccio: dopo il consulto l’arbitro Massa concede il penalty ai rossoblù. Sul dischetto si presenta Joao Pedro che al 26’ realizza il vantaggio del Cagliari. Al 31’ la Roma pareggia: discesa di Kluivert sulla destra, palla in mezzo e Ceppitelli che batte il proprio portiere. Al 37’ tiro di Dzeko, palla in corner. Allo scadere del primo tempo Antonucci da pochi passi, ma la palla è deviata in calcio d’angolo.

Al 49’ puntata di Simeone davanti a Pau Lopez, ma è bravissimo Spinazzola a contrare il tiro dell’argentino.