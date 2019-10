Cagliari Primavera, i ragazzi di Canzi ribaltano il Sassuolo

Vittoria che porta i rossoblù al secondo posto del campionato Primavera

Di: Marco Orrù

Un’incredibile rimonta porta il Cagliari Primavera alla terza vittoria consecutiva; battuto il Sassuolo per 4-2 in casa dopo che i neroverdi erano passati due volte in vantaggio con Ahmetahj e Oddei.

La doppietta di Manca e i gol di Marigosu (bellissimo tiro a giro) e Lombardi hanno ribaltato tutto. Da segnalare l’esordio in Primavera del 2004 Masala.

I ragazzi di Canzi con questo successo si portano al secondo posto in classifica dietro alla corazzata Atalanta, in attesa di capire quel che farà l'Inter domani.