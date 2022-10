Lo sfogo di Paola Egonu: “Stanca degli insulti razzisti. Mi hanno chiesto perché fossi italiana”

Dopo la medaglia di bronzo, la pallavolista si vorrebbe prendere una pausa dalla Nazionale

Di: Redazione Sardegna Live

Subito dopo la conquista della medaglia di bronzo dell'Italia femminile ai Mondiali, i riflettori si sono concentrati immediatamente sullo sfogo della campionessa Paola Egonu, che ha messo in dubbio il suo prosieguo con la maglia della Nazionale e ha aperto una discussione importante su temi più profondi.



Come riporta Fanpage, le parole della giocatrice sono state riprese a fine partita, mentre si rivolgeva piangendo al suo procuratore, Marco Raguzzoni: "Non puoi capire, non puoi capire. È la mia ultima in Nazionale. Mi hanno chiesto perché fossi italiana. Sono stanca", riferendosi alla domanda di un giornalista poco prima durante un’intervista.



La schiacciatrice azzurra ha così confessato la sua stanchezza nei confronti degli insulti razziali da parte dei social e anche di alcuni media, ammettendo di volersi prendere una pausa dalla maglia azzurra. Al momento, comunque, non ci sono certezze.

Piena solidarietà a Paola Egonu è arrivata da parte di personalità importanti, tra cui il presidente del Consiglio in carica Mario Draghi, che ha parlato con la giocatrice a telefono. Inoltre è stata pubblicata una nota ufficiale da parte di Palazzo Chigi: "Piena solidarietà alla campionessa di volley Paola Egonu dal Presidente Draghi nella telefonata di questa mattina. L'atleta azzurra è un orgoglio dello sport italiano, avrà future occasioni per vincere altri trofei indossando la maglia della Nazionale".