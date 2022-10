Genoa-Cagliari 0-0, buon punto a Marassi

Il Cagliari interrompe la serie negativa di due sconfitte consecutive e trova un buon punto contro il Genoa

Di: Marco Orrù, foto Cagliari Calcio

Il Cagliari interrompe la serie negativa di due sconfitte consecutive e trova un buon punto a Marassi contro il Genoa, giocando una partita buona a livello difensivo. Finisce infatti 0-0 il match tra due delle retrocesse dallo scorso campionato di Serie A.

LA CRONACA

Liverani in campo con Radunovic in porta, Di Pardo e Obert sulle fasce, Altare e Goldaniga in mezzo, Makoumbou con Deiola e Nandez in mezzo, Lapadula punta con Mancosu e Luvumbo sulle fasce. L’avvio è tutto di marca genoana con occasioni per Gudmundsson e Cosa nei primi 10’. Al 18’ è lo stesso islandese del Genoa e prendere il palo con un destro da fuori a giro che aveva sorpreso Radunovic. Al 20’ si fa vedere il Cagliari dalle parti di Martinez ma il tiro di Luvumbo finisce sull’esterno della rete. Al 26’ errore di Pajac, palla a Lapadula che però col sinistro in diagonale non trova la porta e l’azione sfuma. Al 34’ azione personale di Nandez che dalla destra rientra verso il centro, calcia col sinistro, ma la palla è fuori. Al 43’ colpo di testa di Bani a centro area per il Genoa, Radunovic la vede uscire a lato. Il primo tempo finisce così.

Dopo un’iniziale fase di stallo, è ancora una volta Gudmundsson dopo 12’ a inventare un’azione personale che però Coda non sfrutta. Nell’azione c’è un tocco di mano di Makoumbou ma l’azione era da fermare per fuorigioco. Al 64’ fuori Luvumbo e dentro Falco. Al 70’ grande occasione per il Genoa: cross di Pajac, Radunovic respinge, arriva Coda che deve solo buttarla dentro ma è il compagno Aramu a trovarsi nella traiettoria e a salvare per il Cagliari un gol praticamente già fatto. Due minuti dopo è ancora l’attaccante genoano ad essere pericoloso con un destro in diagonale ben respinto dal portiere serbo del Cagliari. Al 75’ bella chance per i rossoblù sardi: cross di Di Pardo, inserimento di Deiola che però conclude maldestramente di controbalzo con la palla che finisce quasi in fallo laterale. Al 78’ dentro Pavoletti e Viola, fuori Mancosu e Lapadula. All’84’ è sempre Coda l’uomo più pericoloso dei genoani, tiro col sinistro a giro, ancora Radunovic attento in calcio d’angolo. A due minuti dalla fine dentro anche Carboni e Lella per Obert e Makoumbou. Cinque minuti di recupero, ma io risultato non cambia più.