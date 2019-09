Equitazione: 185 puledri sardi alla conquista delle finali nazionali di Verona

Entra nel vivo il 57esimo premio regionale sardo promosso da Mipaaft

Di: Antonio Caria

185 cavalli nati in Sardegna tra il 2016 e 2018 più dieci puledrini del 2019 presenti insieme alle mamme al Circuito Foals. Entra nel vivo il 57esimo Premio Regionale Sardo, promosso dal ministero Mipaaft e organizzato dall’agenzia regionale Agris con la collaborazione di Anacaad, l'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Anglo Arabo e Derivati, e Fise Sardegna nei rinnovati impianti di Tanca Regia (Abbasanta).

Obiettivo: le finali Nazionali di Verona. Si comincia ogni giorno alle 8.30 e già alla seconda giornata i tecnici, ma anche i cavalieri presenti per il Sardegna Jumping Tour, hanno potuto visionare diversi prodotti interessanti per le varie discipline.

Diverse prove previste che vanno a seconda dell'età dei puledri: per i cavalli di 3 anni, prove Morfo-attitudinale, Obbedienza ed andature e Salto in libertà (la finale è sabato mattina); per cavalli di 2 anni, prova combinata di attitudine e prova morfoattitudinale; per cavalli di 1 anno, prova Morfo-attitudinale.

Per Stefano Ferrani (presidente Anacaad), “Vogliamo stimolare i confronti e gli scambi tra cavalieri anche della Penisola di alto livello e allevatori sardi, dando la più ampia visibilità possibile al nostro allevamento e al nostro sport”.

Per quanto riguarda il Sardegna Jumping Tour, da domani, sempre a Tanca Regia, si terrà il secondo appuntamento col Concorso nazionale 6 stelle di salto ostacoli, che mette in palio ben 53mila 500 euro grazie allo stanziamento della Regione Sardegna.