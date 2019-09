Sardegna Jumping Tour, brilla la stella di Gianni Govoni

L’olimpionico: “Allevamento di cavalli sardi in crescita”

Di: Antonio Caria, fotografia Pasquale e Antonio Corbinzolu

Gianni Govoni è stato l’autentico protagonista del Sardegna Jumping Tour che si è svolto a Tanca Regia (Abbasanta). Dopo le vittorie nella prima giornata del Concorso nazionale 6* di salto ostacoli, il cavaliere olimpionico ha conquisto il primo e secondo posto nella C145 Gran Premio a due manches. Un percorso praticamente perfetto in sella prima a Bella Fayvinia Z, poi con Lucaine che chiude a 51”48.

Al terzo e quarto posto si è classificato il caporalmaggiore dell'Esercito Simone Coata con Dalphonse V e Dardonge mentre al quinto il binomio sardo formato dall'agente scelto Andrea Guspini su Ocean Girl.

Interessante anche la gara C135 a difficoltà progressive con 2 jocker a tempo. Stavolta Coata si è preso la rivincita su Govoni: entrambi hanno racimolato 48 punti ma il caporalmaggiore ha impiegato un secondo e mezzo in meno in sella a Vaja Hoy. Sul terzo gradino del podio Maria Francesca Salis del Circolo Ippico Usignolo in sella a Belidante.

Un settore increscita, quello dell’equitazione sarda, dimostrato anche dal successo di Emanuele Lampis, in sella a Equiplanet Navina, che ha vinto la C130 a tempo qualificante davanti ad un fuoriclasse come Natale Chiaudani, su Gold Green, e ad un altro grande cavaliere come Simone Coata.

“Concorso bellissimo, molto ben organizzato, complimenti per il campo e per il percorso, molto selettivo. Ho anche notato alcuni cavalli sardi di cinque anni interessanti, si vede che l'allevamento sardo sta crescendo”, queste le parole di Govoni.