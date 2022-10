Sassari. Si accascia al suolo e muore: dramma durante campionato di tennistavolo

Antonello Ledda, 58enne atleta del Tennistavolo Norbello, ha accusato un malore fatale durante la prima giornata del del campionato Serie D1

Di: Redazione Sardegna Live

Dramma a Sassari questa sera, nel corso della prima giornata del campionato serie D1 di tennistavolo. Durante il match, che ha visto affrontarsi i padroni di casa della Libertas Monterosello contro il Norbello, il 58enne Antonello Ledda, di Macomer, ha perso la vita.

Atleta della squadra ospite, dopo avere disputato la sua prima partita della giornata Ledda si è seduto in panchina. Dopo aver riferito di non sentirsi bene, l'uomo si è accasciato per un malore.

I medici del 118, intervenuti dopo pochi istanti, hanno cercato in tutti i modi di tenerlo in vita, ma non c'è stato niente da fare. Ledda era un atleta molto noto nel panorama regionale del tennistavolo, che lo ha visto protagonista per oltre quarant'anni.

Sul posto il medico legale. Per stabilire le cause del decesso potrebbe essere disposta l'autopsia.