Torres, al Vanni Sanna arriva l’Ostiamare

Domani la quarta giornata di serie D. Fischio d’inizio alle 15.00

Di: Antonio Caria, fotografia Alessandro Sanna

La Torres è pronta per la sfida di domani, tra le mura amiche, con l’Ostiamare, valida per la quarta giornata di serie D. Oggi si è svolta la seduta di rifinitura al Vanni Sanna, arrivata dopo una settimana di lavoro intensa per la squadra reduce dal pareggio esterno sul campo del Lanusei,

L’incontro, in programma alle 15.00, sarà il signor Adolfo Baratta della sezione di Rossano, coadiuvato dai signori Giuseppe Cucinotta di Brescia e Mattia Morotti di Bergamo.

Indisponibili il difensore Stefano Ruiu e il centrocampista Michele Pisanu, fermati per un turno dal Giudice sportivo dopo le due ammonizioni rimediate domenica scorsa.

I biglietti per assistere all'incontro saranno in vendita al botteghino di via Romita aperto dalle 12.45.