Cagliari-Genoa, Maran: “Parma ha raddrizzato la stagione, ora dobbiamo percorrere la nostra strada”

Fischio d’inizio domani alle 20.45. Il mister rossoblu: “abbiamo gli attaccanti giusti per potergli fare male”

Di: Marco Orrù

Il Cagliari sarà protagonista dell'anticipo del venerdì della quarta giornata del campionato di Serie A. Quest'oggi il tecnico Maran ha incontrato i giornalisti in sala stampa.

Ecco le sue parole: "Questa settimana è stata corta e dunque abbiamo dovuto rimodulare tutto il lavoro. C'era entusiasmo dopo la vittoria di Parma, sono tutti a disposizione tranne i lungodegenti. Dovrò fare delle valutazioni in base alle partite che abbiamo. C'è stato molto dispendio di energia a Parma, anche per l'orario e per il caldo e per la durata del match, mi prendo ancora un po' di tempo. Il Genoa è una squadra con un buon potenziale, abbiamo gli attaccanti giusti per potergli fare male. Loro stanno bene, hanno pareggiato a Roma, vinto in casa contro una Fiorentina che ha messo in difficoltà Juve e Napoli. Sono ambiziosi, hanno provato a cambiare qualcosa rispetto allo scorso anno, siamo consapevoli delle difficoltà di questo match ma siamo pronti a tutto”

Castro?

“Convive in settimana con un po' di fastidi, ma devo ragionare un pò su tutti. A Parma abbiamo fatto una partita di sacrificio, il quarto gol poi annullato è stato l'emblema di una partita dove la squadra ha dato tutto fino alla fine. Dobbiamo migliorare nella manovra, crescere in questo, nella capacità di tenere il campo, di manovrare, senza accontentarci mai”.

Castro o Birsa?

“Hanno caratteristiche diverse, uno è più rifinitore, l'altro è più di accordo”.

Rosa ampia?

“È un'opportunità non un problema. In settimana avverto una competizione sana tra i ragazzi e c'è voglia da parte di tutti di dare una mano”.

L'assenza di vittorie alla Sardegna Arena?

“Pesa, ma la ripartenza di Parma è servita per metterci alle spalle un inizio stentato. Ora c'è da prendere la strada giusta, quella che vogliamo, é la partita giusta per farlo”.

La doppietta di Ceppitelli?

“Tutti si devono sentire coinvolti nella fase di possesso per dare una mano e trovare più soluzioni per andare a rete”.

Il Var?

“Ha portato delle migliorie, qualche volta nell'interpretazione anche il Var non dà la percezione che siamo tutti d'accordo così come dovrebbe essere. Frenare l'emozione non è una cosa bella, ma il Var ha aiutato, bisogna essere bravi a non farsi condizionare dalle decisioni, bisogna farsi scivolare addosso ogni decisione”.

Il tema razzismo?

“Gli episodi vanno condannati sempre, parlo in generale. Sullo specifico, io non ho sentito nulla dei cori contro Lukaku e Conte l'ha confermato, ma generalizzare e colpire tutti non è mai giusto nei confronti di un popolo che non merita tutto questo”.