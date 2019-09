Sardegna Jumping Tour 2019 accoglie Gianni Govoni e Natale Chiaudani

Sale il numero dei partecipanti (quasi 350) all’evento equestre in programma da venerdì a Tanca Regia alla presenza dei due fuoriclasse dell’equitazione

Di: Antonio Caria

Anche i fuoriclasse Gianni Govoni e Natale Chiaudani saranno presenti al Sardegna Jumping Tour 2019, in programma da venerdì a Tanca Regia, ad Abbasanta.

Intanto è salito a circa 350 cavalli il numero dei partecipanti per un doppio evento che, come ha dichiarato Raffaele Cherch (dirigente dell'agenzia Agris) “Vuole fare incontrare domanda e offerta, vale a dire utilizzare la presenza di cavalieri e proprietari provenienti dalla Penisola per ampliare la vetrina rappresentata dal Premio regionale di allevamento”.

A detta di Stefano Ferranti (Presidente dell'Anacaad): “L'obiettivo per gli allevatori è duplice: la commercializzazione immediata e diretta, ma anche la possibilità che i cavalli sardi vengano visti da cavalieri importanti che possono promuovere l'allevamento isolano”.

Allievo di Raimondo d’Inzeo, l'emiliano Gianni Govoni, detto “The Master of Faster”, ha preso parte a tantissime competizioni internazionali, portando alto il nome dell'Italia dell'Equitazione: due Olimpiadi (Barcellona 1992 e Sydney 2000), tre campionati del mondo (The Hague 1994, Roma 1998, Jerez de la Frontera 2002 dove è arrivato quinto), dieci campionati europei, tre Giochi del Mediterraneo, svariate tappe del Global Champions Tour, una finale di coppa del mondo a Las Vegas. È l'unico italiano che è riuscito a piazzarsi al decimo posto della Ranking List mondiale.

Natale Chiaudani è invece allievo del maggiore dei fratelli D'Inzeo, Piero. Sei medaglie d'oro alla Coppa delle Nazioni, una ai Giochi del Mediterraneo, innumerevoli medaglie d'argento e bronzo nelle competizioni internazionali e nazionali. Due anni fa è stato grande protagonista proprio al Sardegna Jumping Tour vincendo entrambi i Gran Premi a due manches della C145.