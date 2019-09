Un gol di Barella salva la faccia all'Inter

La squadra di Conte fatica con lo Slavia Praga all'esordio in Champions

Di: Redazione Sardegna Live

Un gol quando tutto sembrava perduto. Ci sono voluti 92 minuti perché l'Inter di Conte segnasse un gol allo Slavia Praga, fino ad allora in vantaggio per 1-0, nella prima sfida del Gruppo F in Champions League. A gonfiare la rete Nicolò Barella, acquistato dal Cagliari in estate, che segna così la sua prima marcatura in nerazzurro.

Giusto in tempo per salvare la faccia di un'Inter che guida la classifica in Serie A e rischiava di partire col piede sbagliato in Europa. Non che l'1-1 fosse il risultato sperato alla vigilia. A sorridere è il centrocampista, che finalmente si sblocca con i milanesi dopo un periodo di inserimento non proprio facilissimo.

"Andare in una nuova squadra non è mai facile - ha spiegato il sardo - ma in realtà tutti qui mi hanno fatto sentire parte del gruppo. Sono contento del gol, ma devo cercare di fare meglio. Ci saranno altre battaglie, dobbiamo fare più punti possibili".