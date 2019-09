Sardegna Jumping Tour e Premio Regionale Allevamento: 330 i cavalli iscritti

I due eventi equestri sono in programma dal 20 al 29 settembre a Tanca Regia

Di: Antonio Caria

Sono 330 i cavalli iscritti al Sardegna Jumping Tour e al 57esimo Premio Regionale Sardo e circuito Foals che si terranno dal 20 al 29 settembre a Tanca Regia, vicino ad Abbasanta.

Un dato, tuttavia, non ancora definitivo, ma che testimonia già il successo per l'evento sardo più importante del salto ostacoli e dell’allevamento.

“Avere accomunato i due grandi eventi consente di poter mettere in vetrina anche i puledri ad una platea vasta e qualificata, fatta dai cavalieri nazionali (arrivano illustri prenotazioni che saranno confermate a breve), dai proprietari e dagli allevatori arrivati da oltre Tirreno per seguire il Sardegna Jumping Tour”, fanno sapere gli organizzatori.

Gli impianti dell'Agris saranno tirati a lucido: il campo gara è stato ampliato (misura 90 metri x 55) ed è stato rifatto il fondo in sabbia silicea migliorando il drenaggio, in modo da poter esaltare i binomi in concorso che si cimenteranno anche su ostacoli alti 140 cm e nel Gran Premio a due manches con ostacoli di 145 cm, gare molto tecniche e spettacolari.

Lo show director sarà Gianleonardo Murruzzu mentre il direttore di campo Giovanni Bussu.