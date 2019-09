Parma-Cagliari 1-3, vittoria soffertissima ma meritata per i rossoblu

Al Tardini il Cagliari batte il Parma 3-1, in una partita rocambolesca, Pienza zeppa di episodi Var, soprattutto nel secondo tempo

Di: Marco Orrù

È nel primo tempo che i ragazzi di Maran prendono il largo con l'incredibile doppietta di Ceppitelli. Nella ripresa il Parma accorcia le distanze con Barillà e va vicina al pari in un paio di circostanze. A 10' dalla fine è Simeone a regalare il successo ai rossoblù con un contropiede fulminante. Attorno al 90' rigore prima concesso e poi tolto dal var al Parma e gol del 4-1 prima concesso e poi annullato al Cagliari. Dopo 12 minuti di recupero il Cagliari espugna Parma.



LA CRONACA



Mister Maran ripropone Cacciatore a destra, con Pisacane in coppia con Ceppitelli in mezzo e Pellegrini a sinistra. Klavan in panchina. Cigarini regista e Joao Pedro con Simeone davanti.



Avvio lento di gara col Parma che prende subito il comando del gioco. Al 13' gran punizione dell'ex Bruno Alves e palla incredibilmente sul palo. Al 17' altra punizione, stavolta alta, di Hernani. Al 23' inaspettato vantaggio del Cagliari con Ceppitelli che, appostato a centro area, batte Sepe con un destro in diagonale. Al 39' raddoppio del Cagliari ancora con Ceppitelli: punizione di Cigarini, palla in mezzo e gol di testa del difensore centrale rossoblu. Il primo tempo si chiude così.



A inizio ripresa, al 58', Barillá accorcia le distanze per il Parma con un tocco a centro area su assist di Darmian. Due minuti dopo è Gervinho a cliccare il destro del possibile pareggio solo a centro area mentre sempre l'ivoriano, sullo sviluppo dell'azione, impegna Olsen con un bel diagonale. Al 77' il Cagliari cala il tris: contropiede orchestrato da Simeone che ruba palla a centrocampo e si invola verso la porta difesa da Sepe, battendo con un preciso diagonale di destro. Tre minuti dopo gol di Bruno Alves, ma la rete è in fuorigioco. All'87' il Parma conquista un calcio di rigore per un presunto fallo di braccio di Klavan ma l'arbitrio, con l'ausilio del var, giustamente annulla, visto che il tocco è col petto. In pieno recupero (12 minuti!) Joao Pedro segna il gol del 4-1, ma ancora il Var annulla per un fallo precedente del brasiliano. Al 99' gran parata di Olsen su Gervinho