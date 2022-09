Cagliari-Bari 0-1, fallito un importante esame di maturità

La cronaca

Di: Marco Orrù

Il Cagliari perde in casa col Bari e fallisce il primo vero esame di maturità della stagione. Una partita brutta, piena di errori, decisa da un lampo di Cheddira al 77’. Rossoblù lenti, senza mordente e praticamente senza occasioni se non nel finale con Pavoletti.

LA CRONACA - Il Cagliari va in campo con la formazione tipo del momento, con la solita novità Carboni a sinistra al posto dello squalificato Obert. In porta Radunovic, Zappa e, appunto, Carboni sulle fasce, Altare-Goldaniga coppia centrale, Viola e Rog ai lati di Makoumbou in mezzo al campo, tridente d’attacco composto da Nandez, Lapadula e Mancosu.

La prima occasione è del Cagliari dopo 6’, colpo di testa a lato di Mancosu su punizione di Viola. Al 13’ bella azione manovrata del Cagliari che porta alla conclusione da fuori di Viola, palla alta. Partita condizionata dal grande caldo con un cooling break al 23’. Alla ripresa, ammonito Rog per fallo su Antenucci. Al 33’ Lapadula spreca un contropiede in superiorità numerica anticipando troppo il passaggio lungo, palla in fallo laterale. Tanti errori in questa prima mezz’ora di gioco abbondante. La prima conclusione nello specchio della porta arriva al 36’ ad opera di Altare, parata facile di Caprile. I primi 45’ si concludono sullo 0-0.

Il secondo tempo riprende sulla stessa falsariga del primo. È del Bari la prima occasione dopo un quarto d’ora , contropiede di Botta che però si fa fermare al momento dell’ingresso dell’area da Altare, col successivo tiro alto di Cheddira. Al 62’ dentro Barreca e Luvumbo, fuori Carboni e Rog. Al 68’ punizione di Viola che si spegne sopra la traversa difesa da Caprile. Al 74’ dentro Pavoletti e Deiola fuori Lapadula e Nandez. Nel Bari dentro l’ex Cetera in campo. Subito al tiro Deiola da 20 metri, ma il centrocampista sardo non c’entra lo specchio della porta. Al 77’ il Bari passa in vantaggio: Cheddira, pescato in area in posizione regolare brucia Zappa e Radunovic in uscita. All’85’ viene espulso Pucino nel Bari. All’88’ tiro di Pavoletti da centro area e grande risposta di Caprile in corner. Nel finale dentro anche Millico e fuori Zappa. Sei minuti di recupero. Al 94’ palo di Pavoletti di testa! È l’ultima occasione del match, arriva la sconfitta.