Francesco Virdis è un giocatore del Latte Dolce

Per l’attaccante si tratta di un ritorno. “Contento di questa nuova opportunità”

Di: Antonio Caria

L’ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri: Francesco Virdis è un giocatore del Sassari calcio Latte Dolce. Per lui si tratta di un ritorno a Sassari.

“Sono davvero molto contento di questa nuova opportunità, non vedo l’ora di poterla vivere appieno anche in campo – queste le sue parole -. Già in estate si era palesata questa possibilità, ora finalmente si è concretizzata. La società mi ha voluto fortemente e allo stesso tempo io ho voluto fortemente tornare a sposare questo progetto. Penso ci siano tutti i presupposti per fare bene”.