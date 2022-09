Cagliari-Bari, Liverani: “Avversario tosto, ma abbiamo le nostre qualità”

L'allenatore rossoblu in conferenza stampa alla vigilia del match con i pugliesi

Di: Marco Orrù

Il Cagliari torna in campo domani alle ore 14 all’Unipol Domus per affrontare il Bari, una sfida che rievoca dolci ricordi al club rossoblù. Questa la conferenza stampa di mister Fabio Liverani alla vigilia del match.

Sul sostituto di Obert: “Il ballottaggio è tra Barreca e Carboni per sostituire Adam. Barreca sta migliorando, non ha i 90 minuti, devo capire se farlo partire dall’inizio o il contrario”.

Sulla sfida di domani: “Domani è una partita importante, incontriamo una squadra che non ha mai perso, che ha qualità organizzazione e sono allenati bene. Oltretutto sono molto rodati. Dopo questa partita ci sarà la sosta ed è normale che lavorare i prossimi quindici giorni reduci da una vittoria sia meglio, ma non è fondamentale questo, non carichiamo la sfida di ulteriori pressioni, c’è rispetto per l’avversario, ma noi dobbiamo mettere in campo le nostre qualità”.

Su Viola: “Nicolas è un giocatore di buona qualità, ci sono partite dove incide di più e altre meno. Ho tante scelte a mia disposizione, anche in base alla partita che andrà fatta, vediamo per domani”.

Sul Bari formato trasferta: “Loro anche quando difendono si abbassano per poi colpire in contropiede avendo tanti giocatori che possono far male in questo senso, cercano subito la verticalizzazione per andare in porta. Noi dovremo essere bravi a leggere le situazioni in anticipo, anche con le marcature preventive”.

Sulla pressione: “Non dev’essere un peso essere considerati tra i favoriti, ma deve essere un orgoglio, senza fare un dramma se non dovesse arrivare un risultato positivo domani. La classifica va guardata, ma con distacco, è solo la sesta giornata. C’è da pensare solo alla partita e non ad altro, provando a vincere domani”.

Sui ballottaggi: “Ho dei dubbi a livello tecnico-tattico, non fisico”

Su Pereiro: “Gaston ha pagato un po’ di più ultimamente alcune scelte, ma avrà ancora altre occasioni e dovrà essere bravo, come gli altri, a mettermi in difficoltà. Il campionato è appena all’inizio e tutti avranno le loro possibilità”.

Su Makoumbou: “Vanno fatti i complimenti alla proprietà e al Direttore Sportivo per averlo scoperto. Ha qualità importanti, si inserito bene con intelligenza e maturità, sta imparando l’italiano anche. E’ un play diverso da come immaginiamo, ha caratteristiche particolari, è un centrocampista totale, completa un reparto molto forte”.