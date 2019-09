Oristano città europea dello sport, oggi il Mennea Day

L’evento sportivo si svolgerà dalle 17.00 al campo comunale Sinis Nurra

Di: Antonio Caria

Si terrà questo pomeriggio alle 17.00, al campo comunale Sinis Nurra a Oristano, il “Mennea Day”, promosso da Fidal, Comitato Regionale Sardo indice e l’Atletica Oristano, in collaborazione con l’Assessorato allo sport del Comune di Oristano.

Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2019, appartenenti a società affiliate alla Fidal. Alla gara 200 OPEN possono partecipare anche i non tesserati Fidal.

Prevista la presenza del velocista Lorenzo Patta (Atletica Oristano), del giavellottista Jonathan Maullu (Dinamica Oristano), del lunghista Antonmarco Musso (Atletica Oristano) e degli atleti della Saspo Cagliari

Le iscrizioni per i non tesserati Fidal dovranno essere effettuate presso la segreteria del campo presentando il “modulo di partecipazione” messo a disposizione dall’organizzazione.

Per ogni iscrizione è previsto il versamento di 5 euro che in parte sarà devoluto alla Fondazione Pietro Mennea Onlus mentre per ogni partecipante verrà rilasciato un diploma personalizzato.

A dare il via all’evento le gare di velocità sui 50 metri Seguiranno alle 17.30 la gara giavellotto, alle 18.00 i 100 metri e il salto in lungo, alle 18,30 e alle 19,20 il clou della serata con le prove di velocità del Mennea Day sulla distanza dei 200 metri.

La manifestazione è inserita nel calendario ufficiale di Oristano Città Europea dello Sport 2019.