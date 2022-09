L'Italvolley è campione del mondo: i ragazzi di Fefè De Giorgi trionfano in Polonia

Sconfitti i padroni di casa, campioni in carica. Gli Azzurri riportano la coppa a casa dopo 24 anni: dopo l'Europeo 2022, sempre in Polonia, la Nazionale è ancora grande protagonista

Di: Redazione Sardegna Live

La Nazionale italiana è campione del mondo di pallavolo. Gli Azzurri di Fefè De Giorgi stupiscono il mondo e dopo una cavalcata inarrestabile superano in finale anche i padroni di casa della Polonia, che cercavano il terzo successo iridato consecutivo. Dopo la delusione delle Olimpiadi, la giovane nazionale guidata dal commissario tecnico salentino bissa il trionfo europeo avvenuto un anno fa, anch'esso in Polonia.

Niente possono i polacchi contro l'entusiasmo di un gruppo giovane, talentuoso e affiatato: l'Italia si impone per 3-1 e riporta a casa la coppa dopo 24 anni, dopo i 3 mondiali che la "generazione di fenomeni" - nella quale in campo fu protagonista lo stesso De Giorgi - riuscì a conquistare negli anni '90. Dopo un primo set lasciato nelle mani dei padroni di casa gli Azzurri reagiscono e ribaltano il match imponendo un dominio assoluto.

Il quarto successo assicura all'Italia il secondo posto nell'albo d'oro dei mondiali, dietro soltanto all'Unione Sovietica (6). Davanti ai 12mila di Katowice lo spettacolo è servito: Simone Giannelli è Mvp del torneo. Il capitano, premiato anche come miglior palleggiatore, trascina i suoi e si regala anche la doppia soddisfazione personale. Premiati fra le file azzurre anche Gianluca Galassi e Fabio Balaso, rispettivamente come miglior centrale e miglior libero. Sorprende l'assenza di Daniele Lavia, al quale è stato preferito come miglior schiacciatore Kamil Semeniuk.