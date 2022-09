Benevento-Cagliari 0-2, tre punti importantissimi al Vigorito

I gol di Lapadula e Luvumbo regalano ai rossoblù un importante successo e il secondo posto in classifica

Di: Marco Orrù

Un gol di Lapadula, al primo centro in campionato con la maglia del Cagliari, e uno di Luvumbo, regalano la vittoria ai rossoblù in un campo difficile come quello di Benevento, nonostante l’espulsione di Obert a inizio ripresa. Una vittoria veramente importante che porta i ragazzi di Liverani al secondo posto.

LA CRONACA

Il Cagliari con la formazione tipo: Radunovic in porta, Zappa e Obert sulle fasce, Altare e Goldaniga in mezzo, Rog, Makoumbou e Viola a centrocampo, Nandez, Lapadula e Mancosu davanti.

Dopo 90 secondi la prima occasione del match è del Benevento con un gran sinistro dalla distanza di Acampora, Radunovic si distende e respinge in tuffo. Risponde il Cagliari al 5’, verticalizzazione di Mancosu per Lapadula che non arriva per un soffio sulla palla davanti a Paleari. La partita, iniziata subito forte, pian piano rallenta un po’ anche a causa del grande caldo. Al 24’ tiro a giro da fuori di Rog, palla alta. La partita praticamente non dice più nulla fino a fine primo tempo, molto spezzettato e giocato a ritmi bassissimi.

Anche nella ripresa la prima occasione è del Benevento con Forte che da pochi passi scaglia un tiro potente che Radunovic respinge quasi senza accorgersene. Al 55’ il Cagliari va in vantaggio: Mancosu in profondità per Lapadula che batte Paleari in uscita con un tocco preciso rasoterra. Al 58’ i rossoblù rimangono in dieci per l’espulsione di Obert per doppia ammonizione. Al 61’ ancora un tiro da fuori per il Benevento, Importa con un gran sinistro che Radunovic spedisce in corner. Sul successivo calcio d’angolo Karic al volo, palla di pochissimo a lato, che rischio! Al 63’ fuori Lapadula, Rog e Viola, dentro Pavoletti, Deiola e Carboni. Al 74’ fuori Nandez per Luvumbo. All’81’ Benevento ad un passo dal pareggio: cross di Foulon, colpo di testa di Forte in anticipo sul difensore del Cagliari e palla che sfiora il palo alla destra di Radunovic. All’83’ Luvumbo, lanciato in profondità da Deiola, fulmina in uscita Paleari, ma l’arbitro annulla il gol per fuorigioco. Interviene il Var che modifica la decisione dell’arbitro e il Cagliari raddoppia. Subito dopo dentro Dossena per Mancosu. All’88’ Forte prende la traversa con un tocco di sinistro in anticipo sulla difesa rossoblù, altro rischio. Sette i minuti di recupero, ma il Cagliari porta a casa la vittoria.