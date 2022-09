Benevento-Cagliari, Liverani: “Sfida stimolante. Out Barreca”

Le parole dell'allenatore rossoblu alla vigilia del match contro i campani

Di: Marco Orrù - foto Cagliari Calcio

Domani alle ore 14 il Cagliari sarà di scena a Benevento, un vero e proprio crash test per i ragazzi di Liverani al loro primo scontro diretto stagionale. Ecco le parole del tecnico rossoblù.

Sulla preparazione della sfida di domani e sulla rosa lunga: “Siamo alla quarta giornata, è giusto continuare a lavorare sulla crescita della squadra. Il mercato è chiuso e tutti sanno di essere importanti all’interno di questo gruppo, sta a chi gioca di meno alzare il livello della competizione e mettermi in difficoltà sulle scelte”.

Sulla partita in trasferta: “Non preparo le partite in maniera differente se si gioca in casa o fuori. Vogliamo cercare di essere sempre gli stessi. Ferrara è un episodio archiviato, era la terza giornata, siamo cresciuti. Abbiamo fatto acquisti importanti e domani ci aspetta uno scontro diretto anche se siamo solo alla quinta giornata e qualsiasi risultato non sarà definitivo. Siamo cresciuti e voglio che me lo dimostrino sul campo contro una squadra che ha dei giocatori di qualità”.

Sugli indisponibili: “Barreca non ci sarà per un infortunio muscolare, da lunedì sarà di nuovo in gruppo. Ci sono dei giocatori che non hanno fatto il ritiro e ci può stare. Gli altri sono tutti a disposizione”.

Sulla coppia Pavoletti-Lapadula: “Sono due giocatori che possono giocare insieme e che possono coesistere, con sacrificio e disponibilità da parte di entrambi. Leonardo è in un momento fisico e mentale importante, con la sosta si potrà lavorare per un modulo alternativo e la coppia sarà un’opzione più fattibile, anche se potranno giocare anche prima magari a gara in corso”.

Sulla partita alle 14: “I cinque cambi mi aiuteranno in questo senso per via del caldo che ci sarà domani alle 14”.

Su Luvumbo: “Non credo che Falco toglierà lo spazio a Zito. Falco deve conquistarsi minutaggio come tutti. Si è alzata la competizione e la settimana di allenamento sarà indicativa per tutti”.

Sulla continuità della formazione titolare: “Ci può stare, chi ha giocato la settimana scorsa ha fatto bene, chi parte titolare deve tenersi quella maglia, ma chi è dietro deve spingere forte per conquistarsi un posto da titolare e i ragazzi lo stanno facendo”.

Sul Benevento: “Ho avuto prima come compagno e poi come collega Caserta, lo stimo, so come lavora. E’ una squadra forte, ha fatto acquisti importanti in chiusura di mercato e ha ambizioni come le nostre. Sarò una sfida stimolante, spetta a noi fare una partita di livello. Domani non si decide nulla ma sarà importante”.

Sulla pressione e sulla cattiveria sotto porta: “La pressione è sempre la stessa in ogni partita, migliorare sempre e fare prestazioni per arrivare al risultato. Abbiamo lavorato per cercare di migliorare sotto porta, per trovare la cattiveria giusta, non ci sono tante medicine su questo, bisogna lavorare creare più occasioni possibili per cercare di fare gol”.